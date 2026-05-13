L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter sul suo futuro:
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Sarri sul derby: “Domenica non vengo, non è calcio. La Lega deve rimediare”
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato la volontà di giocare il derby di domenica alle 12:30
Del mio futuro stasera me ne importa zero. Mi dispiace per i ragazzi perché ho visto uno stato d'animo difficile, mi dispiace per il pubblico. Ma abbiamo fatto un grande percorso per arrivare qui. La squadra non è stata remissiva, abbiamo scelto di non andare a prenderli alti. Il secondo tempo è stato giocato più a viso aperto.
Il derby—
Lunedì vengo, alle 12:30 domenica non vengo, giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare, nessuno ha chiesto scusa. Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Io se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra, tanto per noi non cambia nulla, prendiamo un punto di penalizzazione. Non sono arrabbiato, ma logico. Questo non è il calcio.
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