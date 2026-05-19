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Allenatori, anche Italiano cambia? SportMediaset: “Piace all’Atalanta”

Allenatori, anche Italiano cambia? SportMediaset: “Piace all’Atalanta” - immagine 1
Italiano saluta il Bologna? L'ex allenatore della Fiorentina è, secondo SportMediaset, uno dei nomi per allenare l'Atalanta
Redazione VN

Il valzer delle panchine continua a intrecciare il futuro di diversi club di Serie A. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando per SportMediaset, Vincenzo Italiano sarebbe uno dei profili maggiormente apprezzati dall’Atalanta.

Al momento, il tecnico ex Fiorentina rappresenterebbe la prima alternativa a Maurizio Sarri per la panchina nerazzurra.

Sarri, infatti, resta fortemente legato agli scenari del Napoli, che potrebbe tornare su di lui in caso di separazione con Antonio Conte.

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