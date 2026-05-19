Il valzer delle panchine continua a intrecciare il futuro di diversi club di Serie A. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando per SportMediaset, Vincenzo Italiano sarebbe uno dei profili maggiormente apprezzati dall’Atalanta.
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Allenatori, anche Italiano cambia? SportMediaset: “Piace all’Atalanta”
Italiano saluta il Bologna? L'ex allenatore della Fiorentina è, secondo SportMediaset, uno dei nomi per allenare l'Atalanta
Al momento, il tecnico ex Fiorentina rappresenterebbe la prima alternativa a Maurizio Sarri per la panchina nerazzurra.
Sarri, infatti, resta fortemente legato agli scenari del Napoli, che potrebbe tornare su di lui in caso di separazione con Antonio Conte.
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