Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla squadra di Paolo Vanoli:
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Malusci: “Loftus-Cheek mi ha impressionato. Vanoli, vattene da vincitore. Ma…”
Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla squadra di Paolo Vanoli
Juventus-Fiorentina—
Una bella gioia fare uno sgambetto alla Juventus. La stagione non l'hai riscattata, ma hai fatto una figura degna giocando come dovevano giocare una partita di questo spessore. Questa partita la potevi giocare tre volte e la vincevi, lo vedevi dalle attenzioni dei giocatori. Se la Fiorentina fosse stata questa tutto l'anno, chissà che stagione poteva venire fuori. Mercato di gennaio? Mi aspettavo qualcosa di più, quelli arrivati hanno dimostrato troppo poco.
Vanoli—
Le parole di Vanoli sulle motivazioni? Lo stesso discorso però vale anche per la sfida contro la Roma, dove hai perso male. Mi aspettavo una gara tosta contro Gasperini non contro Spalletti. Non è facile commentare la stagione di quest'anno. Paratici? Un direttore quando arriva si confronta con tutti e capisce quello che c'è nello spogliatoio. La Fiorentina è sprofondata a Sassuolo e lì hai capita che nello spogliatoio c'era qualcosa di strano. E la squadra è ripartita da lì e Vanoli è stato bravissimo. Adesso Paratici deve fare pulizia.
Futuro—
Futuro Vanoli? Fossi Vanoli andrei via da vincitore. Poi, se dovesse rimanere, la società deve sostenerlo in tutto e per tutto. Alla prima sconfitta non va abbandonato, va difeso quando la piazza lo attaccherà. Detto ciò, cosa gli vuoi rimproverare? Ha fatto quello che diceva la società. Chi tenere? Non puoi pretendere che per Kean possano offrirti i soldi dello scorso anno. Quest'anno la Fiorentina non ha mai avuto il suo centravanti. L'unico che ha dimostrato lo scorso anno che può giocare da solo è Moise Kean. E quest'anno abbiamo capito che non può giocare con Gudmundsson.
De Gea—
De Gea? A me Di Gregorio non mi fa impazzire, ma non me ne intendo. Avete visto il gol che ha fatto Ndour? Il portiere della Juventus è andato basso con le mani, De Gea ci sarebbe andato con i piedi. Detto questo, David quest'anno la prima parte non l'ha fatta bene. Adesso è tornato il portiere che conosciamo. Martinelli? In prestito, assolutamente. Si deve riconfermare, giocando un'altra stagione.
Ipotesi future—
Pongracic ha tutto, ma manca un po' personalità. Mi aspetto si alzi il livello. Insieme a Pongracic vorrei un calciatore con caratteristiche importanti, diverse da Ranieri. A centrocampo chi prenderei? Uno che mi ha impressionato è Loftus-Cheek. Modulo? Prediligo il 4-2-3-1. Di fianco a Fagioli servirebbe un giocatore con tanta presenza fisica.
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