Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha parlato di David De Gea ma non solo ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
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Mareggini: “De Gea? Il Como ha Butez! Ma tenetevelo voi, io prendo 150 volte David”
"De Gea? A me piacerebbe registrare le puntate passate a parlare di David. Serve coerenza, De Gea è un lusso per la Fiorentina"
Fiorentina—
Siamo contenti tutti, ma avremmo voluto vedere di più che questi sbalzi di prestazione. Anche a Como si è fatto una prestazione simile a quella di domenica, allora questa squadra ha possibilità importanti. Questa cosa mi fa arrabbiare, visto che abbiamo visto la peggiore annata.
De Gea—
De Gea? A me piacerebbe registrare le puntate passate a parlare di David. Serve coerenza, De Gea è un lusso per la Fiorentina. Il Como ha Butez... io prendo De Gea 150 volte!Se voglio ripartire dai giovani allora lo vendo, visto che c'è la file e lancio Martinelli titolare. Ma a me questa strada fa un po' paura.
Martinelli—
Martinelli? Io ho giocato in Serie A dopo 4 anni in piazze complicate. Far giocare titolare uno di 20 anni a Firenze è difficile, a Genova a fatto bene. Deve rimanere lì e giocare titolare. I giovani vanno inseriti nel modo giusto.
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