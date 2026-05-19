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Mareggini: “De Gea? Il Como ha Butez! Ma tenetevelo voi, io prendo 150 volte David”

Mareggini: “De Gea? Il Como ha Butez! Ma tenetevelo voi, io prendo 150 volte David” - immagine 1
"De Gea? A me piacerebbe registrare le puntate passate a parlare di David. Serve coerenza, De Gea è un lusso per la Fiorentina"
Redazione VN

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha parlato di David De Gea ma non solo ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Fiorentina

—  

Siamo contenti tutti, ma avremmo voluto vedere di più che questi sbalzi di prestazione. Anche a Como si è fatto una prestazione simile a quella di domenica, allora questa squadra ha possibilità importanti. Questa cosa mi fa arrabbiare, visto che abbiamo visto la peggiore annata.

De Gea

—  

De Gea? A me piacerebbe registrare le puntate passate a parlare di David. Serve coerenza, De Gea è un lusso per la Fiorentina. Il Como ha Butez... io prendo De Gea 150 volte!Se voglio ripartire dai giovani allora lo vendo, visto che c'è la file e lancio Martinelli titolare. Ma a me questa strada fa un po' paura.

Martinelli

—  

Martinelli? Io ho giocato in Serie A dopo 4 anni in piazze complicate. Far giocare titolare uno di 20 anni a Firenze è difficile, a Genova a fatto bene. Deve rimanere lì e giocare titolare. I giovani vanno inseriti nel modo giusto.

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