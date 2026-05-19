Olrando svela: “Paratici innamorato calcisticamente di Ndour. Vi dico perché”

Fabio Paratici è ancora più motivato perché, per la prima volta, ha il pieno controllo delle decisioni, a differenza delle esperienze passate in cui condivideva le responsabilità con altri dirigenti. Alessandro Ferrari? Deve restare nel suo ruolo, partecipare alle attività di Lega: il calcio giocato è un ambito diverso.

Cher Ndour mi dà l’idea di essere un po’ macchinoso per il calcio di oggi, però ha ottimi tempi negli inserimenti, vede bene la porta e possiede un tiro raro da trovare. Giancarlo Antognoni ha sempre sostenuto che sia un grande talento e lo conosce bene per averlo seguito nel percorso con la Nazionale. Paratici nutre una vera passione calcistica per Ndour: lo considera praticamente incedibile. È un ragazzo in continua crescita e, se riuscirà ad aumentare ritmo e intensità, potrà diventare un giocatore completo.