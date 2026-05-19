Nel corso di Open VAR su DAZN sono stati analizzati i due gol annullati alla Juventus nella sfida contro la Fiorentina, con la diffusione degli audio tra campo e sala VAR.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Juventus, gol annullati a McKennie e Vlahovic. Open Var spiega: “E’ evidente”
news viola
Juventus, gol annullati a McKennie e Vlahovic. Open Var spiega: “E’ evidente”
Dopo Juventus-Fiorentina non sono mancate le polemichesui due gol annullati alla Juventus. Open Var spiega le motivazioni delle decisioni
Il gol annullato a McKennie: “Lo sposta nettamente”—
Il primo episodio riguarda la rete annullata a Weston McKennie per una spinta su Robin Gosens.
L’arbitro Davide Massa prende subito la decisione dal campo:
“Fallo, fallo. L’ha spostato nettamente”.
Dalla sala VAR, dove erano presenti Daniele Chiffi e Francesco Meraviglia, arriva la conferma:
“C’è la mano sulla schiena, confermo il fallo. Lo sbilancia e non gli consente di andare sul pallone”.
Negli studi di DAZN, Dino Tommasi ha spiegato così la scelta arbitrale:
“McKennie con la spinta sul gomito sulla schiena di Gosens impedisce a Gosens di giocare il pallone”.
E ancora:
“Non è una semplice contesa aerea, gli impedisce proprio di staccare. Il fallo è evidente”.
Il caso Vlahovic: deviazione o giocata di Pongracic?—
Il secondo episodio riguarda invece la rete annullata a Dusan Vlahovic al 71’, inizialmente oggetto di verifica per il tocco di Marin Pongracić sul pallone servito da Zhegrova.
Dalla sala VAR arriva subito l’indicazione:
“Quella di Pongracic è una deviazione. Per il sistema Vlahovic è in fuorigioco”.
Successivamente Massa viene richiamato all’On Field Review e conferma:
“È una deviazione di Pongracic e non una giocata”.
Tommasi ha chiarito anche il principio regolamentare:
“Qui si trattava solo di capire se fosse giocata o deviazione”.
Secondo l’analisi arbitrale:
“È evidentemente una deviazione”.
E conclude:
“La rete viene correttamente annullata. Era una questione di protocollo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA