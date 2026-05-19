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Juventus, gol annullati a McKennie e Vlahovic. Open Var spiega: “E’ evidente”

Juventus, gol annullati a McKennie e Vlahovic. Open Var spiega: “E’ evidente” - immagine 1
Dopo Juventus-Fiorentina non sono mancate le polemichesui due gol annullati alla Juventus. Open Var spiega le motivazioni delle decisioni
Redazione VN

Nel corso di Open VAR su DAZN sono stati analizzati i due gol annullati alla Juventus nella sfida contro la Fiorentina, con la diffusione degli audio tra campo e sala VAR.

Il gol annullato a McKennie: “Lo sposta nettamente”

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Il primo episodio riguarda la rete annullata a Weston McKennie per una spinta su Robin Gosens.

L’arbitro Davide Massa prende subito la decisione dal campo:

“Fallo, fallo. L’ha spostato nettamente”.

Dalla sala VAR, dove erano presenti Daniele Chiffi e Francesco Meraviglia, arriva la conferma:

“C’è la mano sulla schiena, confermo il fallo. Lo sbilancia e non gli consente di andare sul pallone”.

Negli studi di DAZN, Dino Tommasi ha spiegato così la scelta arbitrale:

McKennie con la spinta sul gomito sulla schiena di Gosens impedisce a Gosens di giocare il pallone”.

E ancora:

“Non è una semplice contesa aerea, gli impedisce proprio di staccare. Il fallo è evidente”.

Il caso Vlahovic: deviazione o giocata di Pongracic?

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Il secondo episodio riguarda invece la rete annullata a Dusan Vlahovic al 71’, inizialmente oggetto di verifica per il tocco di Marin Pongracić sul pallone servito da Zhegrova.

Dalla sala VAR arriva subito l’indicazione:

“Quella di Pongracic è una deviazione. Per il sistema Vlahovic è in fuorigioco”.

Successivamente Massa viene richiamato all’On Field Review e conferma:

“È una deviazione di Pongracic e non una giocata”.

Tommasi ha chiarito anche il principio regolamentare:

“Qui si trattava solo di capire se fosse giocata o deviazione”.

Secondo l’analisi arbitrale:

È evidentemente una deviazione”.

E conclude:

“La rete viene correttamente annullata. Era una questione di protocollo”.

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