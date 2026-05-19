Stefano Carobbi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Toscana TV. Ecco le sue parole su Vanoli e sul futuro viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Carobbi: “Con questa società scordatevi Conte, bisogna accontentarsi di Vanoli”
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Carobbi: “Con questa società scordatevi Conte, bisogna accontentarsi di Vanoli”
Stefano Carobbi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Toscana TV. Ecco le sue parole su Vanoli e sul futuro viola
Vanoli—
Stefano Pioli l’ho sentito nei giorni scorsi, dopo la risoluzione consensuale del contratto. Se si parla di Fabio Grosso o di altri profili simili, allora un nome da seguire potrebbe essere Thiago Motta.
Commisso—
Credo però che, con questa proprietà, la Fiorentina debba orientarsi su allenatori di questo tipo, come Grosso o Paolo Vanoli. Difficilmente si potranno vedere figure del calibro di Antonio Conte, che magari diventerebbero ipotesi concrete con una società diversa alla guida del club viola.
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