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Carobbi: “Con questa società scordatevi Conte, bisogna accontentarsi di Vanoli”

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Stefano Carobbi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Toscana TV. Ecco le sue parole su Vanoli e sul futuro viola
Redazione VN

Stefano Carobbi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Toscana TV. Ecco le sue parole su Vanoli e sul futuro viola:

Vanoli

—  

Stefano Pioli l’ho sentito nei giorni scorsi, dopo la risoluzione consensuale del contratto. Se si parla di Fabio Grosso o di altri profili simili, allora un nome da seguire potrebbe essere Thiago Motta.

Commisso

—  

Credo però che, con questa proprietà, la Fiorentina debba orientarsi su allenatori di questo tipo, come Grosso o Paolo Vanoli. Difficilmente si potranno vedere figure del calibro di Antonio Conte, che magari diventerebbero ipotesi concrete con una società diversa alla guida del club viola.

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