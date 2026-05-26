Gazzetta: “Carnevali mette fretta a Grosso. E chiede un conguaglio a Paratici”

L'ad neroverde Giovanni Carnevali, che però ha già fiutato l'aria e farà un ultimo tentativo per trattenere Grosso

Redazione VN 26 maggio - 06:14

La settimana delle scelte è appena cominciata. Fabio Paratici si è allontanato per qualche giorno dal Viola Park ma staccare la spina non fa parte della sua filosofia. Anche perché non sarebbe il momento giusto, visto che bisogna gettare le basi per la prossima stagione. Il primo passo sarà scegliere l'allenatore e il diesse è da tempo al lavoro per individuare il profilo giusto. Il campionato è finito ma le idee restano le stesse: Paolo Vanoli è ai saluti nonostante la salvezza raggiunta e il nome più caldo resta quello di Fabio Grosso.

Grosso — Il dirigente viola ha già mosso i primi passi per sondare la disponibilità dell'allenatore del Sassuolo (gestito dall'agente Giuseppe Riso), che in due stagioni ha prima riportato la squadra in Serie A e poi ha chiuso con 49 punti. Tra i due c'è stima profonda e conoscenza antica, visto che hanno lavorato insieme alla Juventus, dove il campione del Mondo è stato prima giocatore e poi tecnico delle giovanili. Ancora nessun contatto ufficiale con l'ad neroverde Giovanni Carnevali, che però ha già fiutato l'aria e farà un ultimo tentativo per trattenere Grosso.

Il Sassuolo — Al Sassuolo tutti sono soddisfatti del rendimento del tecnico e vorrebbero proseguire con lui, dall'altra parte però sono consapevoli che di fronte a un'offerta allettante sarà difficile trattenerlo. Carnevali ha proposto a Grosso il rinnovo (contratto in scadenza nel 2027) con adeguamento dell'ingaggio (al momento guadagna meno di un milione netto) e s'aspetta una risposta nel giro di pochi giorni. Se vorrà andarsene dovrà comunicarlo a breve per permettere al club di trovare un sostituto (Ignazio Abate, ora alla Juve Stabia, è un profilo che piace) e il Sassuolo chiederà un conguaglio per liberarlo in anticipo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.