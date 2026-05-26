CorSport: “Kean, Gud e Piccoli. Non rimarranno tutti e 3, Paratici riflette”

Allora, Paratici concorderà con l’allenatore - che nel frattempo avrà scelto - se ripartire da Kean (contratto fino al 2029 da 4,5 milioni), venticinque gol complessivi al primo anno a Firenze e nove in quello appena concluso con il problema alla tibia che l’ha condizionato e ora va risolto una volta per tutte, poi stabilirà una cifra - da sottoporre alla proprietà - intorno a cui valutare eventuali offerte.

Strettamente legati all’attaccante ex Juventus sono sia Gudmundsson che Piccoli: tutti e tre non rimangono di sicuro e, siccome è soprattutto una faccenda economica, la Fiorentina non si separa da Gud per meno di diciotto-venti milioni, mentre sull’ex Cagliari pesano i venticinque milioni sborsati un’estate fa per portarlo al Viola Park. Lo scrive il Corriere dello Sport.