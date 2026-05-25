Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Fabregas resta al Como: “Voglio crescere ancora qui, abbiamo fatto un capolavoro”

altre news

Fabregas resta al Como: “Voglio crescere ancora qui, abbiamo fatto un capolavoro”

Fabregas resta al Como: “Voglio crescere ancora qui, abbiamo fatto un capolavoro” - immagine 1
Il Como vola in Champions e con lui il suo condottiero Cesc Fabregas, che annuncia la sua permanenza sulle rive del lago
Redazione VN

Così Cesc Fabregas ai microfoni di Sky Sport durante la festa del Como nella città lariana per l'incredibile qualificazione alla prossima Champions League:

La crescita di questa squadra è stata incredibilmente veloce, ma siamo una società forte e determinata. Noi sappiamo cosa vogliamo fare, anche se ora le aspettative cresceranno inevitabilmente. Abbiamo fatto un capolavoro, ma da oggi iniziamo a pensare alla prossima stagione, che sarà dura e diversa, con tantissime partite di qualità. Abbiamo bisogno di migliorare tante cose. Arrivo da una lunghissima riunione con il presidente e tutti gli uomini di mercato, abbiamo già messo le basi per il prossimo anno, per quanto mi riguarda sono felice qui e sento che possiamo ancora crescere.

Leggi anche
L’erede di Allegri in rossonero? Potrebbe parlare basco: Milan su Iraola
Rivoluzione Milan, Romano: “Si (ri)pensa a Paratici, Cardinale non molla il viola”

© RIPRODUZIONE RISERVATA