Così Cesc Fabregas ai microfoni di Sky Sport durante la festa del Como nella città lariana per l'incredibile qualificazione alla prossima Champions League:
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Fabregas resta al Como: “Voglio crescere ancora qui, abbiamo fatto un capolavoro”
Il Como vola in Champions e con lui il suo condottiero Cesc Fabregas, che annuncia la sua permanenza sulle rive del lago
La crescita di questa squadra è stata incredibilmente veloce, ma siamo una società forte e determinata. Noi sappiamo cosa vogliamo fare, anche se ora le aspettative cresceranno inevitabilmente. Abbiamo fatto un capolavoro, ma da oggi iniziamo a pensare alla prossima stagione, che sarà dura e diversa, con tantissime partite di qualità. Abbiamo bisogno di migliorare tante cose. Arrivo da una lunghissima riunione con il presidente e tutti gli uomini di mercato, abbiamo già messo le basi per il prossimo anno, per quanto mi riguarda sono felice qui e sento che possiamo ancora crescere.
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