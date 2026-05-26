Repubblica: “Passi in avanti per Grosso. Previsto un incontro anche a Sassuolo”

Fino alla giornata di sabato la Fiorentina ha in mano l'opzione per confermare sulla sua panchina Paolo Vanoli. Lui ci spera, ma in pole resta Fabio Grosso, uno che deve molto a Paratici, visto che il dirigente gli aprì le porte di una carriera da tecnico consegnandogli la panchina della Juventus Primavera. «Sapete il rapporto che ho con il direttore» disse qualche settimana fa prima di aggiungere: «Sono uno molto ambizioso, a fine stagione devo parlare con il Sassuolo per vedere il da farsi». Tutte frasi che in "calcese" conducono alla voglia di tuffarsi in una nuova avventura. Come scrive La Repubblica, da mesi Grosso viene accostato alla panchina viola e nelle ultime ore le quotazioni sono nettamente in rialzo. Ieri si sono registrati ulteriori passi in avanti ed il favorito per rialzare tecnicamente la Fiorentina nella prossima stagione è ovviamente lui.