Zbigniew Boniek è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare della stagione della Roma. L'ex giallorosso ha parlato anche della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola stampa Boniek: “Roma, non sarà facile. Anche la Fiorentina vuole tornare a fare bene”
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Boniek: “Roma, non sarà facile. Anche la Fiorentina vuole tornare a fare bene”
Zbigniew Boniek è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare della stagione della Roma. L'ex giallorosso ha parlato anche della Fiorentina
Nuovo ciclo a Roma? Sì, assolutamente. La speranza è che il club possa puntare a più obiettivi, ad una stagione ad ampio spettro. Una volta si viveva solo per vincere lo scudetto, ora invece si mira di più ad arrivare tra le prime quattro perché le entrate sono tante con la Champions. In Italia, certo, non è facile ripetersi: ci sono Inter, Napoli, Milan, Juve, Como, poi le squadre che vorrebbero tornare a far bene come Atalanta e Fiorentina. C'è rivalità diretta, non basta far quadrare i conti di bilancio
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