Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si sofferma su "La crisi dei dirigenti", tema centrale dopo quanto successo ieri al Milan. Il noto giornalista cita anche Daniele Pradè e la Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi: “La crisi dei dirigenti, da Pradè a Massara. Vince solo Corvino”
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Polverosi: “La crisi dei dirigenti, da Pradè a Massara. Vince solo Corvino”
Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si sofferma su "La crisi dei dirigenti", tema centrale dopo quanto successo ieri al Milan
Questa stagione ha aperto anche uno scenario particolare: non solo gli allenatori, ma anche i dirigenti stanno pagando e hanno pagato scelte sbagliate o anche solo non condivise. Pradé si è dimesso da diesse della Fiorentina in mezzo a una furibonda contestazione; Massara è stato esautorato in diretta da Gasperini; l’algoritmico Comolli è sotto processo; Furlani è stato appena silurato. Sapete chi si salva? Anzi, chi continua a stupire? Il vecchio Corvino, anni 77. Pantaleo non sa nemmeno cosa siano gli algoritmi, ma è alla quarta salvezza consecutiva del Lecce che ha il ventesimo monte ingaggi della Serie A. L’occhio, il fiuto, la conoscenza, solo questo salverà il calcio italiano.
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