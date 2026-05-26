Nazione: “Dodò non vuole rinnovare. Ecco cosa chiede Paratici per il suo addio”

Un semplice “like” sui social ha riacceso le voci di mercato attorno a Dodo. Il terzino della Fiorentina aveva infatti messo “mi piace” a un post della Roma pubblicato dopo la qualificazione dei giallorossi in Champions League, mostrando una foto della squadra insieme a Gian Piero Gasperini. Il gesto del brasiliano non è passato inosservato tra i tifosi viola e ha subito alimentato le indiscrezioni su un possibile interesse reciproco tra il giocatore e il club romano. Poco dopo, il like è stato rimosso, ma la notizia aveva ormai fatto il giro del web.