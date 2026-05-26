Un semplice “like” sui social ha riacceso le voci di mercato attorno a Dodo. Il terzino della Fiorentina aveva infatti messo “mi piace” a un post della Roma pubblicato dopo la qualificazione dei giallorossi in Champions League, mostrando una foto della squadra insieme a Gian Piero Gasperini. Il gesto del brasiliano non è passato inosservato tra i tifosi viola e ha subito alimentato le indiscrezioni su un possibile interesse reciproco tra il giocatore e il club romano. Poco dopo, il like è stato rimosso, ma la notizia aveva ormai fatto il giro del web.
La Nazione
Nazione: “Dodò non vuole rinnovare. Ecco cosa chiede Paratici per il suo addio”
Le speculazioni sul futuro di Dodo si inseriscono in una situazione già delicata. Il brasiliano, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, in scadenza nel 2027, e secondo le indiscrezioni non avrebbe mai mostrato grande entusiasmo verso il prolungamento già dai primi contatti della scorsa estate. Per questo motivo cresce la sensazione che, davanti a un’offerta importante, il club viola possa davvero prendere in considerazione una sua cessione.
Tra le società più interessate ci sarebbe proprio la Roma, favorita anche dalla qualificazione alla prossima Champions League. Il profilo di Dodò piace molto per le sue caratteristiche tecniche, considerate ideali per il sistema di gioco di Gasperini. La Fiorentina, però, non avrebbe intenzione di fare sconti: per aprire una trattativa concreta servirebbero almeno 15 milioni di euro. Lo scrive la Nazione.
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