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Rivoluzione Torino: via D’Aversa, in pole per la panchina c’è Aquilani

Aquilani
Dopo aver visto sfumare la pista Gattuso, a un passo dalla Lazio, il Torino punta con decisione su Alberto Aquilani per la panchina
Redazione VN

Novità in casa Torino sul fronte allenatore. Una decisione definitiva sull’allenatore granata della prossima stagione deve ancora arrivare, ma l’addio di Roberto D’Aversa appare sempre più probabile. È quanto emerge dal vertice di ieri sera tra Urbano Cairo e Gianluca Petrachi, al quale l’allenatore non era presente.

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Dopo aver visto sfumare la pista Gennaro Gattuso, ormai a un passo dalla Lazio, la società granata sarebbe tornata con decisione su Alberto Aquilani, ex centrocampista di Roma e Fiorentina, protagonista di una stagione molto positiva sulla panchina del Catanzaro.

Il tecnico romano è ancora atteso dalla gara di ritorno dei playoff di Serie B contro il Monza, in programma venerdì 29 maggio. Nelle prossime ore saranno definite le ultime valutazioni su Roberto D'Aversa e sul profilo su cui Gianluca Petrachi potrebbe decidere di puntare per la successione. Gli altri due menzionati da La Stampa per la prossima stagione sono Ivan Juric e Ignazio Abate.

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