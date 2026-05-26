Novità in casa Torino sul fronte allenatore. Una decisione definitiva sull’allenatore granata della prossima stagione deve ancora arrivare, ma l’addio di Roberto D’Aversa appare sempre più probabile. È quanto emerge dal vertice di ieri sera tra Urbano Cairo e Gianluca Petrachi, al quale l’allenatore non era presente.
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Rivoluzione Torino: via D’Aversa, in pole per la panchina c’è Aquilani
Dopo aver visto sfumare la pista Gattuso, a un passo dalla Lazio, il Torino punta con decisione su Alberto Aquilani per la panchina
Il profilo di scuola Viola Park—
Dopo aver visto sfumare la pista Gennaro Gattuso, ormai a un passo dalla Lazio, la società granata sarebbe tornata con decisione su Alberto Aquilani, ex centrocampista di Roma e Fiorentina, protagonista di una stagione molto positiva sulla panchina del Catanzaro.
Il tecnico romano è ancora atteso dalla gara di ritorno dei playoff di Serie B contro il Monza, in programma venerdì 29 maggio. Nelle prossime ore saranno definite le ultime valutazioni su Roberto D'Aversa e sul profilo su cui Gianluca Petrachi potrebbe decidere di puntare per la successione. Gli altri due menzionati da La Stampa per la prossima stagione sono Ivan Juric e Ignazio Abate.
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