TS: “Per Grosso pronto un biennale con opzione. Al suo posto un ex viola”

Fabio Grosso è la prima scelta in casa Fiorentina: sullo sfondo restano la possibile conferma di Vanoli e il ritorno in Italia di Tudor

Valutazione in corso anche in casa Fiorentina, che non può steccare la scelta dopo l’annata deludente appena terminata. Ecco perché in riva all’Arno stanno stringendo i contatti per Fabio Grosso . Come scrive Tuttosport, il Campione del Mondo 2006, dopo il brillante biennio alla guida del Sassuolo, sembra il timoniere giusto per portare di nuovo la Viola a veleggiare in zona Europa. Pronto un biennale con opzione per la stagione successiva .

Sullo sfondo non è ancora del tutto tramontata la possibile conferma di Paolo Vanoli , anche se le chance sono un po’ basse. Più defilato l’outsider Igor Tudor , che tornerebbe volentieri ad allenare in Italia dopo la parentesi poco felice vissuta al Tottenham.

Chi al Sassuolo?

Dovesse andar via Grosso, il Sassuolo punterebbe su uno degli allenatori emergenti della Serie B: fari puntati su Ignazio Abate (Juve Stabia) e Alberto Aquilani (Catanzaro, ci sono anche Samp e Toro) in ordine non solo alfabetico ma pure di gradimento.