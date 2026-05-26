Nazione rivela: “Fabio Paratici rimasto colpito dalle qualità di Cher Ndour”

Ndour arriva a questo appuntamento dopo una stagione di crescita costante con la Fiorentina, dove si è affermato come una delle mezzali più complete a disposizione di Silvio Baldini. Con 7 gol e 3 assist tra campionato e Conference League, a cui si aggiungono 2 reti con l’Under 21, il centrocampista ha mostrato qualità come inserimenti, fisicità e capacità realizzative. Non a caso, il suo rendimento lo ha portato a diventare un titolare e uno dei pochi giocatori considerati praticamente certi della conferma per la prossima stagione.