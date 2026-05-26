La prima convocazione con la Nazionale maggiore rappresenta un momento speciale per Cher Ndour, anche se il contesto non è dei più semplici per il calcio italiano. Il centrocampista della Fiorentina si prepara a vivere questa esperienza con grande entusiasmo, consapevole di poter avere spazio nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, dove potrebbe anche partire titolare.
La Nazione
Nazione rivela: “Fabio Paratici rimasto colpito dalle qualità di Cher Ndour”
Ndour arriva a questo appuntamento dopo una stagione di crescita costante con la Fiorentina, dove si è affermato come una delle mezzali più complete a disposizione di Silvio Baldini. Con 7 gol e 3 assist tra campionato e Conference League, a cui si aggiungono 2 reti con l’Under 21, il centrocampista ha mostrato qualità come inserimenti, fisicità e capacità realizzative. Non a caso, il suo rendimento lo ha portato a diventare un titolare e uno dei pochi giocatori considerati praticamente certi della conferma per la prossima stagione.
Nel gruppo azzurro ci sarà anche Pietro Comuzzo, già convocato in passato senza però esordire. A differenza di Ndour, il difensore non ha vissuto una stagione brillante e userà questa esperienza per crescere in vista del prossimo campionato, che dovrà rappresentare per lui quello del rilancio. Intanto, dall’ambiente viola arrivano segnali positivi su Ndour, con il direttore sportivo Fabio Paratici che sarebbe rimasto molto colpito dalle sue qualità. Lo scrive la Nazione.
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