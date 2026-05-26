Tuttosport conferma: “Milan, Iraola il preferito. E rispunta Paratici”

Rivoluzione totale in casa Milan, da Allegri alla dirigenza: piace molto Iraola e per il ruolo di direttore sportivo torna di moda Paratici

Redazione VN 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 10:40)

L'uragano Cardinale si abbatte sul Milan e caccia tutti. Nella giornata di ieri, il patron milanista ha letteralmente azzerato l’area sportiva del club. In panchina, le indiscrezioni emerse sono quelle di un allenatore “alla Fabregas”, ovvero uno che giochi un calcio moderno, offensivo, che punti a far divertire i tifosi e che possa portare, verso uno stile di calcio all’opposto di Allegri, anche dei risultati. Il toto-nome è già partito e prevede profili sia italiani sia stranieri.

Piace Iraola, ma c'è anche un ex viola in lista — Il nome che accende maggiormente le fantasie è quello di Andoni Iraola, 43enne tecnico rivelazione del Bournemouth (portato in Europa con il 6° posto finale in Premier), che ha attirato su di lui gli interessi di tanti club, tra i quali anche il Napoli prima che gli azzurri ricevessero una risposta negativa e virassero su Allegri. Dei primi contatti sono stati fatti con l’agenzia che cura gli interessi di Iraola e si capirà, nei prossimi giorni, se sarà lui o un altro il profilo sul quale affonderà il colpo il Milan. Tra i diversi nomi che sono circolati c’è anche quello di Xavi, che il club aveva sondato già lo scorso anno dopo l’esonero di Paulo Fonseca. Ovviamente nella ridda di nomi sono spuntati anche quelli di Thiago Motta, Vincenzo Italiano, Fabio Grosso, Unai Emery e anche quello di Mark van Bommel, anche se quest’ultimo è fermo da due anni.

Rivoluzione anche in dirigenza — L’addio di Igli Tare ha aperto la casella relativa al ruolo di direttore sportivo e in quest’ottica bisogna tenere molto in considerazione la candidatura di Fabio Paratici. L’attuale direttore della Fiorentina era stato il nome caldissimo prima della virata su Tare, con il colloquio a Londra fatto a febbraio 2025 da Cardinale e Ibrahimovic e anche poi con l’incontro tra lo stesso Cardinale e Paratici sul lago di Como prima della contrattualizzazione di Tare. Sondati anche profili di direttori stranieri ma, in ottica gerarchia, la nomina del ds appare tra le priorità per poi ricadere sulla scelta dell’allenatore del Milan per la stagione 2026-27. In lizza anche Viktor Bezhari del Tolosa. In quest’ultima ipotesi, il nome di Adriano Galliani risuona ancora anche se le linee guida dettate da Cardinale ieri vanno in direzione opposta.