Gazzetta: “Ecco quando arriva Grosso. Vanoli? Piace a un club di Serie A”

Vanoli potrebbe diventare un nome buono per il Genoa se De Rossi (in corsa per il Bologna) dovesse salutare

Redazione VN 27 maggio 2026 (modifica il 27 maggio 2026 | 08:04)

Quando l'annuncio di Grosso? Presto. E presto significa già nelle prossime ore, nel frattempo gli ultimi due giorni sono serviti a Giuseppe Riso, agente dell'allenatore, per portare avanti i discorsi con la Fiorentina. L'intesa di massima è stata raggiunta sulla base di un biennale con stipendio più o meno raddoppiato (intorno al milione e mezzo).

Grosso — Prima che tutto diventi definitivo e si arrivi alla firma Grosso incontrerà Carnevali e Paratici invece dovrà vedere Vanoli per mettere un punto ai rapporti precedenti. Il tecnico della salvezza ha un contratto in scadenza con un'opzione di rinnovo esercitabile dalla società entro il 30 maggio: oggi il diesse rientrerà al Viola Park e nel giro di 24-48 ore gli comunicherà la decisione della società.

Vanoli — Vanoli potrebbe diventare un nome buono per il Genoa se De Rossi (in corsa per il Bologna) dovesse salutare. Grosso ha avuto un assaggio del suo nuovo pubblico un mese fa, quando ha sfidato la Fiorentina a casa sua. Dopo mesi di sofferenza i tifosi viola aspettano qualcuno che li faccia innamorare. Fabio a Sassuolo ci è riuscito e si sente pronto per alzare l'asticella. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.