Scoppia la bufera in casa Milan e chi finisce per ritrovare il suo nome accostato al club rossonero? Ovvio, Fabio Paratici.E così, l’altra sera, un attimo dopo il maxi-strappo in casa milanista (con gli addii di Allegri, Tare e Furlani), ecco il primo rimbalzo relativo al dirigente viola.
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La Nazione
Nazione: “Paratici al Milan? La risposta indiretta del direttore sportivo viola”
Paratici secondo i bene informati sarebbe stato di nuovo nel mirino dei rossoneri. Voci più che indiscrezioni e una risposta (in diretta)
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Appunto, Paratici che secondo i bene informati sarebbe stato di nuovo nel mirino dei rossoneri. Voci più che indiscrezioni e una risposta (in diretta) arrivata all’istante da Firenze: Paratici era ed è al Viola Park a costruire la nuova Fiorentina. Lo scrive la Nazione.
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