CorFio: “Cosa chiede Carnevali per liberare Grosso. Vanoli rammaricato per l’addio”

Grosso

L’allenatore, che ha un contratto col Sassuolo per un altro anno, è finito nel mirino anche del Bologna, alle prese con la probabile sostituzione di Italiano che può finire a Napoli, ma non ha cambiato idea da quando il ds viola gli ha offerto la panchina: ora si tratta di accontentare il club emiliano che dovrà cercare un sostituto. Sarà questa la prossima fase della trattativa, da sbloccare inserendo qualche pedina di scambio per accontentare gli emiliani. Di certo Paratici dovrà prima comunicare una separazione che, ormai, Vanoli in primis ha intuito.