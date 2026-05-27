CorSport: “Ecco perché Paratici non terrà Vanoli. Tanti club sull’allenatore viola”

Vanoli in viola ha guadagnato ulteriore credito e nel bailamme attuale di panchine c’è più di un club che sta pensando a lui

Redazione VN 27 maggio - 06:12

Due settimane fa (abbondanti) la Fiorentina si garantiva la certezza di rimanere in Serie Apareggiando al Franchi contro il Genoa e, da quel momento, ogni giorno era quello buono per il club di sfruttare un piccolo, ma prezioso vantaggio sulle avversarie ancora all’inseguimento dei rispettivi obiettivi. Cominciando ovviamente dall’allenatore, primo e inderogabile tassello almeno a livello tecnico, perché quello che vuole fare una società viene sempre avanti e condizionerà sempre ciò che sarà in campo. Da quel giorno Paratici ha sì messo Vanoli in testa alle opzioni per la panchina viola 2026-27, soppesando pro e contro, e ovviamente dando il peso specifico maggiore all’impresa compiuta, ma l’ha tenuto fermo lì anche in virtù dell’altra opzione, cioè quella con scadenza 30 maggio che consente alla Fiorentina di rinnovare il contratto di Vanoli per un altro anno ancora.

Vanoli — E ha iniziato a guardarsi attorno, in Italia e all’estero, alla ricerca di una soluzione che lo convincesse di più, che mettesse d’accordo le varie anime dentro al Viola Park: evidentemente, a Paratici Vanoli stava e sta bene, ma non lo convinceva e non lo convince fino in fondo, altrimenti di tempo ce ne sarebbe stato a sufficienza per annunciare il rinnovo. Con prolungamento. Invece no, quella ricerca in Italia e all’estero è continuata, sapendo che Vanoli è stato bravo, molto bravo, e la scelta doveva andare su uno che possa essere bravissimo. Però, ormai ci siamo. Finalmente.

L'incontro — Oggi dovrebbe esserci l’annunciato, atteso e sempre spostato incontro-confronto tra la Fiorentina e Vanoli (condizionale d’obbligo), in origine utile a definire intenzioni, posizione e decisioni che, nonostante la succitata opzione, non sarebbero state unilaterali, perché Vanoli in viola ha guadagnato ulteriore credito e nel bailamme attuale di panchine c’è più di un club che sta pensando a lui: sarà quasi certamente per un saluto doveroso, che andava fatto prima, per presentarsi poi alla porta del Sassuolo con un conguaglio sotto qualsiasi forma, prendere Grosso con un biennale e dargli una Fiorentina d’alto livello. Quella che avrebbe chiesto e voluto Vanoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.