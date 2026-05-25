I successi sulla Cremonese essenziali per la salvezza della Fiorentina

La Fiorentina ha terminato il campionato al 15° posto (una delle peggiori posizioni finali di sempre) con 42 punti. La squadra viola aveva già maturato la salvezza nel corso della 36° giornata, grazie al pareggio interno contro il Genoa. Considerando la classifica finale, però, possiamo evidenziare il fatto che i 6 punti conquistati contro la Cremonese (retrocessa con 34 punti) abbiano rappresentato per la Fiorentina la vera ancora di salvezza per la permanenza in Serie A. Nel caso in cui, infatti, la squadra di Vanoli avesse perso quei due importanti scontri diretti, la Fiorentina avrebbe concluso il campionato al terz'ultimo posto a quota 36 punti, staccata di 4 punti dalla Cremonese stessa e da 2 dal Lecce. Alla luce di queste rilevazioni statistiche possiamo riconoscere nel fortunoso gol di Kean, giunto nel pieno recupero di Fiorentina-Cremonese 1-0 (18° giornata), uno dei momenti chiave per la salvezza della Fiorentina. Senza quel successo la squadra di Vanoli, in base a tutti gli risultati che si sono succeduti nel corso del torno, si sarebbe trovata invischiata nella lotta per la salvezza, almeno, fino alla penultima giornata nonostante le esaltanti vittorie contro Como, Juventus e Lazio, oltre gli importanti pareggi con Inter, Milan e Atalanta---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina