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La Nazione

Nazione: “Vanoli-Grosso, i tempi delle operazioni. Paratici si tiene un’alternativa?”

Vanoli Grosso
Grosso ha un contratto fino al 2027 e il Sassuolo si aspetta una compensazione economica o tecnica per liberarlo
Redazione VN

La Fiorentina dovrebbe decidere oggi il futuro di Paolo Vanoli. Secondo le indiscrezioni, è difficile che scatti il rinnovo automatico del contratto prima della scadenza della clausola prevista per il 30 maggio. Lo scenario più probabile è quindi una separazione consensuale, senza tensioni o polemiche, anche se resta una minima possibilità di un colpo di scena nei colloqui con la dirigenza viola.

Vanoli

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Nel frattempo, la società si starebbe già muovendo per il successore, individuato principalmente in Fabio Grosso, attualmente al Sassuolo.Grosso ha un contratto fino al 2027 e il Sassuolo si aspetta una compensazione economicao tecnica per liberarlo in anticipo. La Fiorentina avrebbe già pronto un accordo di due anni con opzione per il terzo, e l’ufficialità potrebbe arrivare entro il weekend se oggi verrà confermato l’addio a Vanoli.

Grosso

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Nonostante Grosso sia il favorito, la Fiorentina starebbe valutando anche un’alternativa, con il nome di Daniele De Rossi che resta sullo sfondo. Tuttavia, l’impressione è che si tratti soprattutto di una strategia per trattare con meno pressione l’arrivo di Grosso. Quanto a Vanoli, il tecnico avrebbe comunque diverse opportunità sul mercato e potrebbe trovare rapidamente una nuova squadra. Lo scrive la Nazione.

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