Nazione: “Vanoli-Grosso, i tempi delle operazioni. Paratici si tiene un’alternativa?”

Grosso ha un contratto fino al 2027 e il Sassuolo si aspetta una compensazione economica o tecnica per liberarlo

La Fiorentina dovrebbe decidere oggi il futuro di Paolo Vanoli . Secondo le indiscrezioni, è difficile che scatti il rinnovo automatico del contratto prima della scadenza della clausola prevista per il 30 maggio . Lo scenario più probabile è quindi una separazione consensuale, senza tensioni o polemiche , anche se resta una minima possibilità di un colpo di scena nei colloqui con la dirigenza viola.

Vanoli

Nel frattempo, la società si starebbe già muovendo per il successore, individuato principalmente in Fabio Grosso, attualmente al Sassuolo.Grosso ha un contratto fino al 2027 e il Sassuolo si aspetta una compensazione economicao tecnica per liberarlo in anticipo. La Fiorentina avrebbe già pronto un accordo di due anni con opzione per il terzo, e l’ufficialità potrebbe arrivare entro il weekend se oggi verrà confermato l’addio a Vanoli.