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Gazzetta: “Paratici voleva portare a Firenze un big, poi la virata su Grosso”

Paratici grafica
Grosso è stato nei pensieri di Fabio Paratici fin dall'inizio, un passo avanti rispetto a Daniele De Rossi del Genoa
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro della panchina viola. Cambiare è diventato indispensabile dopo una stagione nata male e finita con la magra consolazione della salvezza: Paratici ha accarezzato per un po' il sogno di portare nella culla del Rinascimento un big(da De Zerbi a Maresca fino a Iraola, adesso finito nel mirino del Milan) ma Grosso è stato nei suoi pensieri fin dall'inizio, un passo avanti rispetto a Daniele De Rossi del Genoa.

Grosso

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L'allenatore del Sassuolo corrisponde all'identikit tratteggiato dal club: giovane, ambizioso e con un'idea di calcio offensivo ben chiara nella testa. I 49 punti conquistati nella stagione appena conclusa, la prima per intero alla guida di un club di A, sono la fotografia del buon lavoro fatto in Emilia.

Sassuolo

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L'ad Giovanni Carnevali avrebbe voluto trattenerlo e ha provato a tentarlo con il prolungamento di un altro anno (scadenza

2027) con adeguamento dello stipendio (attualmente guadagna meno di un milione netto a stagione), ma senza successo. «Abbiamo un rapporto speciale ma, parlando con il suo procuratore, credo ci sia la volontà di non continuare con il Sassuolo. Ci troverémo presto per definire la situazione».

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