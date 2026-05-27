La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro della panchina viola. Cambiare è diventato indispensabile dopo una stagione nata male e finita con la magra consolazione della salvezza: Paratici ha accarezzato per un po' il sogno di portare nella culla del Rinascimento un big(da De Zerbi a Maresca fino a Iraola, adesso finito nel mirino del Milan) ma Grosso è stato nei suoi pensieri fin dall'inizio, un passo avanti rispetto a Daniele De Rossi del Genoa.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Paratici voleva portare a Firenze un big, poi la virata su Grosso”
Grosso—
L'allenatore del Sassuolo corrisponde all'identikit tratteggiato dal club: giovane, ambizioso e con un'idea di calcio offensivo ben chiara nella testa. I 49 punti conquistati nella stagione appena conclusa, la prima per intero alla guida di un club di A, sono la fotografia del buon lavoro fatto in Emilia.
Sassuolo—
L'ad Giovanni Carnevali avrebbe voluto trattenerlo e ha provato a tentarlo con il prolungamento di un altro anno (scadenza
2027) con adeguamento dello stipendio (attualmente guadagna meno di un milione netto a stagione), ma senza successo. «Abbiamo un rapporto speciale ma, parlando con il suo procuratore, credo ci sia la volontà di non continuare con il Sassuolo. Ci troverémo presto per definire la situazione».
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