Gazzetta: “Paratici voleva portare a Firenze un big, poi la virata su Grosso”

Grosso è stato nei pensieri di Fabio Paratici fin dall'inizio, un passo avanti rispetto a Daniele De Rossi del Genoa

L'allenatore del Sassuolo corrisponde all'identikit tratteggiato dal club: giovane, ambizioso e con un'idea di calcio offensivo ben chiara nella testa. I 49 punti conquistati nella stagione appena conclusa, la prima per intero alla guida di un club di A, sono la fotografia del buon lavoro fatto in Emilia.

Sassuolo

L'ad Giovanni Carnevali avrebbe voluto trattenerlo e ha provato a tentarlo con il prolungamento di un altro anno (scadenza