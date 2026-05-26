La Fiorentina accelera per Fabio Grosso. Dopo giorni di riflessioni, confronti interni e valutazioni sul futuro di Paolo Vanoli, il club viola sembra ormai aver individuato nell’attuale tecnico del Sassuolo il profilo giusto da cui ripartire per aprire un nuovo ciclo tecnico sotto la guida di Fabio Paratici.
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Romano: “Grosso-Fiorentina, intesa vicina! La durata del contratto “
La Fiorentina punta Fabio Grosso per aprire una nuova era: la direzione del club viola è sempre più chiara
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Fiorentina sarebbe infatti vicina a un accordo verbale con Grosso per affidargli la panchina della squadra. L’intesa, stando alle indiscrezioni, sarebbe ormai a un passo: contratto biennale quasi definito, con gli ultimi dettagli ancora da sistemare prima della chiusura definitiva dell’operazione.
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