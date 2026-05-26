Serie A, cambia il regolamento. Stop agli spareggi, ma solo in un caso

Si è svolta nella sala ‘Paolo Rossi’ della sede della FIGC a Roma la riunione del Consiglio Federale. Al termine dei lavori, il presidente Gabriele Gravina ha ringraziato i consiglieri per il lavoro svolto negli ultimi anni, augurando continuità nel percorso intrapreso per il bene del calcio italiano.

“Non abbiamo bisogno di una nuova reputazione: il lavoro fatto insieme è molto più profondo di quanto venga raccontato e i risultati si vedranno presto”, ha dichiarato Gravina, ricevendo l’applauso unanime del Consiglio Federale.