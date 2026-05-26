Si è svolta nella sala ‘Paolo Rossi’ della sede della FIGC a Roma la riunione del Consiglio Federale. Al termine dei lavori, il presidente Gabriele Gravina ha ringraziato i consiglieri per il lavoro svolto negli ultimi anni, augurando continuità nel percorso intrapreso per il bene del calcio italiano.
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Serie A, cambia il regolamento. Stop agli spareggi, ma solo in un caso
“Non abbiamo bisogno di una nuova reputazione: il lavoro fatto insieme è molto più profondo di quanto venga raccontato e i risultati si vedranno presto”, ha dichiarato Gravina, ricevendo l’applauso unanime del Consiglio Federale.
Nel corso della riunione, il segretario generale Marco Brunelli ha inoltre illustrato ai consiglieri il nuovo format delle competizioni UEFA per le Nazionali maschili, tra Nations League e qualificazioni agli Europei e ai Mondiali, approvato durante l’ultimo Comitato Esecutivo di Istanbul.
Dal comunicato diffuso dalla FIGC emerge anche una novità importante per la Serie A. Su proposta della Lega Serie A è stata approvata una modifica al regolamento che riguarda gli spareggi per lo scudetto e la salvezza.
La nuova norma stabilisce che lo spareggio non verrà disputato nel caso in cui una delle squadre coinvolte sia qualificata per una finale di coppa europea. In questa situazione, per determinare la classifica finale verrà utilizzata la classifica avulsa.
Gli spareggi tra squadre arrivate a pari punti, aboliti dopo la stagione 2005/2006, erano stati reintrodotti a partire dal campionato 2022/2023. Dalla prossima stagione, però, entrerà quindi in vigore questa eccezione legata agli impegni europei.
Il comunicato—
Su proposta della Lega Calcio Serie A è stata approvata una modifica per la quale lo spareggio scudetto e/o salvezza non si disputa nel caso in cui dovesse coinvolgere un club qualificato per una finale di coppa europea (vale quindi la classifica avulsa).
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