Serie A e Coppa Italia, ufficializzato il nuovo calendario 2026/2027

La Lega Serie A tramite comunicato ufficiale ha mostrato le date del nuovo calendario sportivo della stagione 2026/2027

Matteo Torniai Redattore 25 maggio - 18:24

La Lega Serie A ha ufficializzato le date della stagione sportiva 2026/2027, delineando il calendario di Serie A e Coppa Italia 2026-2027.

Serie A — Il nuovo campionato di Serie A prenderà il via domenica 23 agosto 2026, mentre l’ultima giornata si disputerà domenica 30 maggio 2027. Confermati anche due turni infrasettimanali, programmati per mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027..

Prevista inoltre una breve sosta natalizia: il campionato si fermerà domenica 27 dicembre 2026, prima della ripresa nel nuovo anno. Come di consueto, il calendario dovrà poi convivere con gli impegni delle nazionali, con pause fissate tra settembre, novembre e marzo. In particolare, le soste FIFA interesseranno le giornate del 27 settembre e 4 ottobre 2026, del 15 novembre 2026 e del 28 marzo 2027.

Coppa Italia — Anche la Coppa Italia Frecciarossa scandirà gran parte della stagione. Il torneo scatterà già domenica 9 agosto 2026 con il turno preliminare, seguito dai trentaduesimi il 16 agosto e dai sedicesimi il 2 settembre. Gli ottavi di finale saranno distribuiti tra dicembre e gennaio, mentre i quarti si giocheranno a febbraio.

Le semifinali sono invece programmate tra marzo e aprile: andata il 3 marzo 2027, ritorno il 21 aprile 2027. La finale della competizione è stata fissata per mercoledì 19 maggio 2027, a pochi giorni dalla conclusione del campionato.

Di seguito le date principali della stagione 2026/2027: