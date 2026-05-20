Gioia per Vanoli. È fra i premiati del trofeo Maestrelli

Lunedì 25 maggio a Montecatini andrà in scena la quarantunesima edizione dello storico Trofeo Maestrelli. Tra i grandi protagonisti della serata ci sarà Paolo Vanoli, scelto dalla giuria per un premio speciale che tocca da vicino il mondo gigliato. A lui va infatti, si legge nel comunicato, il merito di aver salvato la Fiorentina dopo averla presa in una situazione disperata. Il tecnico non è il primo viola ad essere premiato.

Gli altri premiati

Insieme a Vanoli, il ricchissimo parterre della serata vedrà premiati altri grandi nomi del calcio, tra cui il Ct Silvio Baldini e il difensore Gianluca Mancini alla carriera, la miglior arbitra d'Europa Maria Sole Ferrieri Caputi, e il presidente del Grosseto Lamioni. L'appuntamento per la consegna dei premi è fissato alle ore 19:30 presso il Plaza e il Centrale della città termale.