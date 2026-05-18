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Pongracic tra i pre-convocati per il Mondiale, ma la lista non è definitiva

Pongracic tra i pre-convocati per il Mondiale, ma la lista non è definitiva - immagine 1
Dalic inserisce Pongracic tra i pre-convocati della Croazia per il Mondiale: lista ancora aperta con sette possibili cambi
Redazione VN

Il CT della Croazia, Zlatko Dalić, ha diramato la lista dei pre-convocati in vista del prossimo Mondiale, e tra i nomi spicca anche una presenza dal sapore viola: quella di Marin Pongracic.

Una chiamata che, almeno per il momento, non è ancora definitiva. Dalić ha infatti inserito anche sette giocatori in una lista separata, elementi che potrebbero ancora essere promossi e prendere il posto di alcuni calciatori attualmente presenti nella selezione principale.

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Il gruppo, in ogni caso, è già ricco di volti ben noti al calcio italiano ed europeo. Tra questi figurano Petar Sučić dell’Inter, oltre a stelle del calibro di Luka Modrić, l'ex viola Fruk e Martin Baturina, a conferma di una rosa che unisce esperienza e giovani talenti.

La lista definitiva, dunque, è ancora tutta da scrivere: nelle prossime settimane il commissario tecnico croato scioglierà le ultime riserve prima dell’annuncio ufficiale delle convocazioni per il Mondiale. (QUI SOTTO LA LISTA COMPLETA)

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