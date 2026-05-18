Pongracic tra i pre-convocati per il Mondiale, ma la lista non è definitiva

Il CT della Croazia, Zlatko Dalić, ha diramato la lista dei pre-convocati in vista del prossimo Mondiale, e tra i nomi spicca anche una presenza dal sapore viola: quella di Marin Pongracic.

Una chiamata che, almeno per il momento, non è ancora definitiva. Dalić ha infatti inserito anche sette giocatori in una lista separata, elementi che potrebbero ancora essere promossi e prendere il posto di alcuni calciatori attualmente presenti nella selezione principale.