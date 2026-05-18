Nella domenica positiva per la Fiorentina, segnata da un risultato importante, arriva però una nota negativa che preoccupa l’ambiente viola: l’infortunio di Fabiano Parisi. Il laterale è stato costretto a lasciare il campo dopo circa mezz’ora di gioco a causa di un problema al ginocchio, che ha subito fatto scattare l’allarme nello staff medico.
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VIDEO – L’arrivo di Parisi a Villa Stuart per gli accertamenti al ginocchio
Parisi si ferma per infortunio al ginocchio: la Fiorentina teme il peggio, ma gli esami a Villa Stuart chiariranno l’entità del problema.
Le prime sensazioni non sono positive: la Fiorentina teme un esito serio dopo i primi riscontri, anche se il quadro definitivo potrà arrivare soltanto al termine degli esami strumentali e del relativo iter diagnostico. Nel frattempo, Parisi è stato già accompagnato e ha raggiunto la Villa Stuart, dove si sottoporrà agli accertamenti del caso per chiarire l’entità del problema al ginocchio.
Solo dopo i risultati sarà possibile capire con precisione i tempi di recupero e l’impatto dell’infortunio sul finale di stagione del giocatore. (QUI SOTTO IL VIDEO)
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