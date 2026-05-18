Fiorentina-Atalanta, c’è la data. Ecco quando si gioca l’ultima stagionale

La Lega Serie A ha infatti definito il calendario del turno conclusivo del campionato 2025/2026, con alcune gare distribuite tra venerdì e domenica in base agli obiettivi di classifica ancora aperti. Fiorentina e Atalanta, ormai senza particolari traguardi da inseguire, scenderanno in campo in anticipo rispetto alle sfide decisive per la corsa europea e per la salvezza.