Adesso c’è anche l’ufficialità sulla programmazione dell’ultima giornata di Serie A. La sfida tra Fiorentina e Atalanta, ultimo impegno stagionale per entrambe le squadre, si giocherà venerdì sera.
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Fiorentina-Atalanta, c’è la data. Ecco quando si gioca l’ultima stagionale
La Lega Serie A ha infatti definito il calendario del turno conclusivo del campionato 2025/2026, con alcune gare distribuite tra venerdì e domenica in base agli obiettivi di classifica ancora aperti. Fiorentina e Atalanta, ormai senza particolari traguardi da inseguire, scenderanno in campo in anticipo rispetto alle sfide decisive per la corsa europea e per la salvezza.
Il match del Franchi è in programma venerdì sera alle 20.45 e rappresenterà l’ultimo atto della stagione per i viola davanti al proprio pubblico. Una partita che servirà soprattutto per chiudere al meglio il campionato e salutare i tifosi prima dell’estate.
Le altre partite—
L'ultimo week di Serie A vedrà andare in scena due partite il sabato: Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. La domenica, invece, verrà inaugurata alle 15 da Parma-Sassuolo; mentre alle 18 scenderà in campo il Napoli di Conte contro l'Udinese. Infine, le squadre ancora impegnate nella corsa salvezza e per l'Europa giocheranno tutte domenica sera alle 20:45.
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