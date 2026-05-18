Sabatini: “Fagioli e Mandragora simboli del passato Juve. E la Fiorentina ringrazia”

Sabatini commenta Fiorentina-Juve: “Fagioli e Mandragora simboli del passato bianconero, ceduti e oggi protagonisti a Firenze”.

“La Fiorentina ha trovato il meglio da giocatori che rappresentano il passato della Juventus”, ha spiegato il giornalista.

Il primo nome citato è quello di Nicolò Fagioli: “Fagioli è stato il migliore in campo tra i centrocampisti nei 60 minuti che ha giocato. La Juventus lo ha ceduto alla Fiorentina a una valutazione molto bassa”.

Sabatini ha poi aggiunto un’ulteriore riflessione su un altro ex bianconero oggi in viola, Rolando Mandragora: “Il secondo che ha dato il massimo è Mandragora, che simboleggia quel periodo delle plusvalenze che ha creato tanti problemi alla Juventus, tra costi, cambi dirigenziali e conseguenze pesanti negli anni successivi”.