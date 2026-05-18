Il giornalista Sandro Sabatini, sul proprio canale YouTube, ha commentato la vittoria della Fiorentina contro la Juventus, un successo che porta un po’ di sollievo ai tifosi viola al termine di una stagione complicata.
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Sabatini: “Fagioli e Mandragora simboli del passato Juve. E la Fiorentina ringrazia”
Nel suo intervento, Sabatini ha sottolineato soprattutto le prestazioni di alcuni ex bianconeri oggi protagonisti a Firenze.
“La Fiorentina ha trovato il meglio da giocatori che rappresentano il passato della Juventus”, ha spiegato il giornalista.
Il primo nome citato è quello di Nicolò Fagioli: “Fagioli è stato il migliore in campo tra i centrocampisti nei 60 minuti che ha giocato. La Juventus lo ha ceduto alla Fiorentina a una valutazione molto bassa”.
Poi un passaggio dal tono più ironico: “Andate a ringraziare chi l’ha svenduto”.
Sabatini ha poi aggiunto un’ulteriore riflessione su un altro ex bianconero oggi in viola, Rolando Mandragora: “Il secondo che ha dato il massimo è Mandragora, che simboleggia quel periodo delle plusvalenze che ha creato tanti problemi alla Juventus, tra costi, cambi dirigenziali e conseguenze pesanti negli anni successivi”.
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