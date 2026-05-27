Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, durante una lunga intervista a Dazn, ha parlato anche dell'attuale direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici. Le sue parole:
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Marotta su Paratici: “Nessun astio. Per lui fondamentale avermi incontrato”
Nessuna parola banale da parte del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, sulle qualità lavorative di Fabio Paratici
Paratici un caro ragazzo. Una persona che come me ha grande passione verso questo mondo e questo calcio. Ognuno dai propri amici e dai propri collaboratori ha delle aspettative: probabilmente ero io che avevo messo aspettative diverse su di lui, che non si sono realizzate, ma non ho niente da rimproverargli. Ha deciso di prendere la sua strada, va bene, non ho assolutamente astio. Spero che possa, con l'esperienza vissuta, dare un contributo a questo movimento, soprattutto al mondo italiano, che ne ha molto bisogno.
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Quanto Paratici deve della sua carriera a Marotta?—
Per Paratici la circostanza favorevole di avermi incontrato è stata fondamentale. Quando lo presi a fare l'osservatore della Sampdoria era un giocatore del Brindisi. Non arrivava da un'esperienza. Lo presi dopo che avevamo già vinto la Serie B. Poi è cresciuto perché è appassionato, competente e molto bravo.
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