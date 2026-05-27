L'ex viola e allenatore di calcio, Michele Serena, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Serena: “Paratici-Grosso binomio vincente. Kean? Sono sobbalzato per una cosa”
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Serena: “Paratici-Grosso binomio vincente. Kean? Sono sobbalzato per una cosa”
Le parole dell'ex viola, Michele Serena, sulla situazione in casa Fiorentina e il futuro: dall'interesse di Grosso al futuro di Kean
Su Grosso—
Giusto andare su un cambiamento in panchina. Paratici lo conosce molto bene, ne ha seguito lo sviluppo. Nelle ultime due stagioni, con il Sassuolo, ha fatto molto bene.
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Sulla stagione ormai finita—
Peggio di così è difficile da fare. Può capitare una stagione storia, anche a grandi squadre negli anni passati. Va analizzato ed evitare di ricommettere gli stessi errori. La sinergia tra l'allenatore e il direttore sportivo è basilare ormai. Questo binomio Grosso-Paratici potrebbe essere vincente, visto che si conoscono molto bene.
Su Kean—
La valutazione di tutti i giocatori della Fiorentina, quest'anno, è negativa. Io sono saltato dalla sedia quando ho sentito che Kean deve essere rimotivato per rimanere a Firenze. Io che ci ho giocato capisco... se indossi la maglia viola devi esserne onorato.
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