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Serena: “Paratici-Grosso binomio vincente. Kean? Sono sobbalzato per una cosa”

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Le parole dell'ex viola, Michele Serena, sulla situazione in casa Fiorentina e il futuro: dall'interesse di Grosso al futuro di Kean
Matteo Bardelli Redattore 

L'ex viola e allenatore di calcio, Michele Serena, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:

Su Grosso

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Giusto andare su un cambiamento in panchina. Paratici lo conosce molto bene, ne ha seguito lo sviluppo. Nelle ultime due stagioni, con il Sassuolo, ha fatto molto bene.

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Sulla stagione ormai finita

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Peggio di così è difficile da fare. Può capitare una stagione storia, anche a grandi squadre negli anni passati. Va analizzato ed evitare di ricommettere gli stessi errori. La sinergia tra l'allenatore e il direttore sportivo è basilare ormai. Questo binomio Grosso-Paratici potrebbe essere vincente, visto che si conoscono molto bene.

Su Kean

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La valutazione di tutti i giocatori della Fiorentina, quest'anno, è negativa. Io sono saltato dalla sedia quando ho sentito che Kean deve essere rimotivato per rimanere a Firenze. Io che ci ho giocato capisco... se indossi la maglia viola devi esserne onorato.

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