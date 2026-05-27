L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina in vista delle scelta di mercato per la prossima stagione. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Su Grosso aspettiamo. Mercato? La base da cui ripartire non c’è”
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Amoruso: “Su Grosso aspettiamo. Mercato? La base da cui ripartire non c’è”
Le parole dell'ex difensore, Lorenzo Amoruso, ha parlato del futuro della Fiorentina, tra la scelta di Fabio Grosso e i giocatori
Grosso scelta giusta? Lo dirà il campo. Credo che come idea, un allenatore giovane con idee di calcio importanti, sia quella giusta. Col Sassuolo ha ottenuto ottime cose, salvandolo molto presto e esprimendo anche un buon gioco. Si è fatto rappresentare bene in campo dai giocatori.
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Sul mercato che sarà—
Ora ci sarà da capire cosa vorrà fare la Fiorentina per puntellare questa squadra. Ci sono giocatori, di questa rosa, che non sono idonei a stare in questa squadra. Per me sarà un mercato, almeno inizialmente, quasi completamente d'uscita. La base per ripartire non c'è ad oggi, secondo me. Fossi io il presidente darei a Paratici 50 milioni e poi gli direi di vedersela con i soldi che guadagna dalle cessioni.
Su Solomon—
Solomon addio con quelle parole? Ancora non è detto. Io a quel prezzo lo riscatterei, perché servono gli esterni. Ovviamente ci sarà da capire che tipo di giocatori ha in testa l'allenatore che verrà.
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