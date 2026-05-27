Il giornalista di Radio Bruno, Nicolò Caruso, ha parlato al Pentasport della situazione in casa Sassuolo e del futuro di Fabio Grosso. Queste le sue parole:
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Da Sassuolo: “Grosso, data priorità alla Fiorentina. Cosa gli è stato promesso”
Le parole del giornalista, Nicolò Caruso, sul futuro di Fabio Grosso, sempre più vicino a sedere sulla panchina viola
Grosso ha dato priorità alla Fiorentina perché la dirigenza viola gli ha garantito un progetto per tornare in Europa entro tre anni. Per sopperire a questa situazione, il club viola potrebbe fare anche uno sconto sul cartellino di giocatori come Nzola, oppure l'allenatore dovrà rinunciare ad alcune cifre inizialmente scelte. Si tratta comunque di un indennizzo per arrivare al via libera finale. La situazione sembra più che avviata, quasi fatta possiamo dire. Si parla anche di un possibile approdo a Firenze di Laurienté insieme a Grosso.
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Sul biennio al Sassuolo—
Per lui a Sassuolo è stato il biennio della rinascita e anche dell'ottimo lavoro fatto quest'anno in Serie A. Un peccato che si chiuda questo matrimonio. Con il suo addio, ovviamente, ci saranno dei cambiamenti.
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