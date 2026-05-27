Così Gianfranco Monti, intervenuto a Radio Bruno, a proposito delle vicende di casa Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Fiducia totale in Paratici. Da Grosso vorrei vedere una cosa”
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Monti: “Fiducia totale in Paratici. Da Grosso vorrei vedere una cosa”
Gianfrnaco Monti dice la sua sulla Fiorentina, sull'operato di Fabio Paratici e sull'avventura di Fabio grosso che sta per cominciare
Credo che questo epilogo con Vanoli fosse inevitabile. Grosso ha fatto bene, è vero, ma ha anche una bella squadra completa in ogni reparto. Non è uno nome che infiamma il suo, ma non vuol dire che io non sia già sul carro Grosso. Perché la nostra fiducia è tutta in mano a Paratici. Mi aspetto tantissimo da lui. Certo, a me piacerebbe veder giocare a calcio nel prossimo campionato. Non so dare un giudizio preciso sul Grosso tecnico. Ma da tifoso vorrei rivedere una squadra che macina gioco. Se giochi bene non vinci al 100%, ma di certo è più facile. Con Montella, per esempio, ci divertivamo tantissimo. Spero di rivivere emozioni come quelle. Da troppi anni non riusciamo a godere, l'ultimo che ci era riuscito a portare un bel calcio era Italiano
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