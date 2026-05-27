Il presidente dell'ACCVC Filippo Pucci è intevenuto a Radio Bruno dopo il comunicato diffuso questa mattina
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Pres. ACCVC: “Il nostro comunicato un grido di dolore. Spero Paratici capisca”
Il presidente del centro di coordinamento Viola Club parla del comunicato indirizzato a Paratici diffuso oggi
Ci siamo compattati perché c'era bisogno di salvare la Fiorentina dalla Serie B. Finita la stagione ci sembrava giusto riprendere l'argomento da dove ci eravamo lasciati. Se giri per la città, Paratici è sulla bocca di tutti. E viene visto come quello che può dare una svolta alla società. E quindi visto anche il profilo volevamo rivolgere a noi il nostro appello. Speriamo di fargli capire il nostro messaggio, che altri non hanno colto. Volevamo che fosse al corrente del malumore diffuso della piazza. Contestazione ai calciatori? Mi pare giusta, secondo me in alcune circostanze non si sono comportati da profesionisti quali dovrebbero essere, ricordate Sassuolo? Mi pareva il minimo una contestazione così. Risposte dalla società? Non è stata fatta per protagonismo, è solo un grido di dolore. Spero solo che Paratici ne faccia tesoro. La tifoseria se ha degli atteggiamenti li ha con delle ragioni.
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