Benedetto Ferrara si esprime così a Radio Bruno a proposito del momento della Fiorentina e dell'ufficialità imminente di Grosso in viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “Grosso non scalda ma meglio così. Una cosa mi fa ben sperare”
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Ferrara: “Grosso non scalda ma meglio così. Una cosa mi fa ben sperare”
Il giornalista Benedetto Ferrara si esprime sul prossimo tecnico viola Fabio Grosso ai microfoni di Radio Bruno
Spero lo abbiano detto a Vanoli, intanto. la pista mi pare la più facile, Paratici lo conosce molto bene. Voglio essere positivo, anche se non è un nome che scalda così tanto. Ma ricordo che eravamo tutti soddisfatti dell'arrivo di Pioli. Allora il gioco delle aspettative lascia il tempo che trova. Grosso non è più un giovane allenatore, ha 10 anni di carriera e non ha numeri fantastici, ma i numeri si possono sempre ribaltare. ha fatto bene in dimensioni non eccelse. Ha 4 esoneri, ma questo non significa nulla. Mi fa ben sperare che va d'accordo col direttore sportivo, spero riesca a dare un gioco a questa squadra.
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