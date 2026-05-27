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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “Grosso non scalda ma meglio così. Una cosa mi fa ben sperare”

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Ferrara: “Grosso non scalda ma meglio così. Una cosa mi fa ben sperare”

Ferrara: “Grosso non scalda ma meglio così. Una cosa mi fa ben sperare” - immagine 1
Il giornalista Benedetto Ferrara si esprime sul prossimo tecnico viola Fabio Grosso ai microfoni di Radio Bruno
Redazione VN

Benedetto Ferrara si esprime così a Radio Bruno a proposito del momento della Fiorentina e dell'ufficialità imminente di Grosso in viola:

Spero lo abbiano detto a Vanoli, intanto. la pista mi pare la più facile, Paratici lo conosce molto bene. Voglio essere positivo, anche se non è un nome che scalda così tanto. Ma ricordo che eravamo tutti soddisfatti dell'arrivo di Pioli. Allora il gioco delle aspettative lascia il tempo che trova. Grosso non è più un giovane allenatore, ha 10 anni di carriera e non ha numeri fantastici, ma i numeri si possono sempre ribaltare. ha fatto bene in dimensioni non eccelse. Ha 4 esoneri, ma questo non significa nulla. Mi fa ben sperare che va d'accordo col direttore sportivo, spero riesca a dare un gioco a questa squadra.

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