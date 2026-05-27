Giampaolo Marchini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così:
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Marchini su Grosso: “Una mossa come fu quella di Montella, ma con un vantaggio”
Giampaolo Marchini trova delle analogie fra la scelta di Fabio Grosso e quella di Vincenzo Montella più di 10 anni fa
S'inizia un nuovo percorso in cui la firma in calce è quella di Fabio Paratici. E le voci su di lui non mi stupiscono. Perché è un dirigente di altissimo valore. E questo va a merito della Fiorentina, che è riuscita a muoversi prima di chiunque altro. La Fiorentina che sta nascendo oggi è esclusivamente sua. la scelta di Fabio Grosso va in una direzione: si è affidato a un tecnico che conosce e che ha allevato lui. Il suo percorso mi ricorda quello che fu iniziato con Montella. La squadra fu resettata e il vantaggio oggi è quello di poter iniziare fin da subito a costruire.
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