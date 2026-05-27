Graziani: “Perchè criticare subito Grosso? Il tempo di Gudmundsson è finito”

"Grosso ha fatto una grande stagione col Sassuolo, vuol dire che è bravo. Non condivido la negatività su Grosso. Il tifoso della Fiorentina lo è sempre, a prescindere da chi è l'allenatore. Io do sempre la fiducia prescindere, poi se si fallisce ognuno si deve prendere le sue responsabilità. Io non promuovo e non boccio nessuno. Vediamo Paratici che squadra costruirà in estate. Tutto dipende dal materiale che metti a disposizione di Grosso. Se il tecnico è bravo farà meglio rispetto ad altri. Gli allenatori devono avere la bravura di fare buoni risultati. Grosso degli allenatori giovani è quello più appetibile, ha riportato il Sassuolo in A, e poi ha fatto una stagione molto bella. Io non sono preoccupato di Grosso, ma della squadra che gli verrà messa a disposizione."