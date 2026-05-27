Ciccio Graziani, al Pentasport di Radio Bruno, commenta l'arrivo di Fabio Grosso alla Fiorentina:
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Graziani: “Perchè criticare subito Grosso? Il tempo di Gudmundsson è finito”
"Grosso ha fatto una grande stagione col Sassuolo, vuol dire che è bravo. Non condivido la negatività su Grosso. Il tifoso della Fiorentina lo è sempre, a prescindere da chi è l'allenatore. Io do sempre la fiducia prescindere, poi se si fallisce ognuno si deve prendere le sue responsabilità. Io non promuovo e non boccio nessuno. Vediamo Paratici che squadra costruirà in estate. Tutto dipende dal materiale che metti a disposizione di Grosso. Se il tecnico è bravo farà meglio rispetto ad altri. Gli allenatori devono avere la bravura di fare buoni risultati. Grosso degli allenatori giovani è quello più appetibile, ha riportato il Sassuolo in A, e poi ha fatto una stagione molto bella. Io non sono preoccupato di Grosso, ma della squadra che gli verrà messa a disposizione."
L'attrattività: "Non facendo l'Europa un po' di immagine la perdi. La Fiorentina però è una società sana, io credo che un giocatore debba andare in una società che gli dia fiducia. I giocatori che possono essere appetibili per venire a Firenze credo che ce ne siano. A me Gudmundsson non mi ha mai entusiasmato, non si sa che ruolo ha. Per me il suo tempo a Firenze è scaduto. Poi magari Grosso gli cambia la testa sono contento e mi ricredo. Ma in questi 2 anni non ha mai inciso. Kean ha sempre sudato la maglia, poi certo siamo rimasti delusi dai gol. Io un pensiero di riproporlo, ma deve avere la testa sul campo, non a fare i dischi, il resto non mi interessa"
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