La Fiorentina e Luca Lezzerini avanti insieme fino al 2028: il portiere - 3 presenze in stagione, tra cui il cameo nei minuti finali contro l'Atalanta - rimarrà a Firenze per fare da terzo, da capire se resterà anche Christensen, con la Fiorentina che vorrebbe confermare il pacchetto dei tre estremi difensori e lavora per prolungare di un altro anno il prestito di Martinelli (erede di De Gea) alla Samp.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Barak rinnova con la Fiorentina. Quale futuro per l’ex Verona?”
Corriere dello Sport
CorSport: “Barak rinnova con la Fiorentina. Quale futuro per l’ex Verona?”
Tra i primi piccoli movimenti di mercato da segnalare anche il rinnovo di Barak che, anche lui in prestito alla Samp
Tra i primi piccoli movimenti di mercato da segnalare anche il rinnovo di Barak che, anche lui in prestito alla Samp, si è legato al club viola fino al 2027 per evitare di andare via a zero il 30 giugno prossimo, ma rimane in uscita. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA