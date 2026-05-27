La Nazione si sofferma sulla difesa. Un ritocco servirà fra i centrali. Pongracic, Ranieri e Comuzzo sono una buona base di partenza, manca l’elemento che faccia fare il salto di qualità al reparto.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Gosens vorrebbe restare, ma rimane in dubbio. La posizione di Paratici”
La Nazione
Nazione: “Gosens vorrebbe restare, ma rimane in dubbio. La posizione di Paratici”
Gosens è in bilico. Lui vorrebbe restare e l’infortunio di Parisi potrebbe convincere la Fiorentina a tenerlo
E sugli esterni? L’addio più doloroso sarà quello di Dodo. Pochi margini per pensare a un rinnovo e dunque a una conferma. Paratici dovrà essere bravo a venderlo bene e a trovare il sostituto.
Sulla via della cessione anche Fortini, mentre Gosens è più in bilico. Lui vorrebbe restare e l’infortunio di Parisi potrebbe convincere la Fiorentina a tenerlo. Ma di fronte a una buona offerta le cose cambierebbero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA