Nazione: “Gosens vorrebbe restare, ma rimane in dubbio. La posizione di Paratici”

Gosens è in bilico. Lui vorrebbe restare e l’infortunio di Parisi potrebbe convincere la Fiorentina a tenerlo

La Nazione si sofferma sulla difesa. Un ritocco servirà fra i centrali. Pongracic, Ranieri e Comuzzo sono una buona base di partenza, manca l’elemento che faccia fare il salto di qualità al reparto.

E sugli esterni? L’addio più doloroso sarà quello di Dodo. Pochi margini per pensare a un rinnovo e dunque a una conferma. Paratici dovrà essere bravo a venderlo bene e a trovare il sostituto.