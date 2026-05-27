Fabio Paratici sta riflettendo sulle mosse del mercato. Discorso sul rapporto costo/beneficio che la Fiorentina sta facendo anche per Solomon. Qualche dubbio fisico c’è per procedere col riscatto.
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La Nazione
Nazione: “Fazzini e Fabbian in bilico. Paratici studia la formula per l’addio”
Mandragora, Fagioli, Ndour e Brescianini destinati a rimanere. Più dubbi su Fabbian (si cerca un prestito come per Fazzini?)
Possibile si cerchi uno sconto, perché comunque (specialmente con Grosso in panchina) di esterni ne potrebbero servire. In mediana la ripartenza passa dallo “zoccolo azzurro” con Mandragora, Fagioli, Ndour e Brescianini destinati a rimanere. Più dubbi su Fabbian (si cerca un prestito come per Fazzini?), ma un innesto di qualità è atteso. Lo scrive la Nazione.
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