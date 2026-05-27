Nazione: “Fazzini e Fabbian in bilico. Paratici studia la formula per l’addio”

Mandragora, Fagioli, Ndour e Brescianini destinati a rimanere. Più dubbi su Fabbian (si cerca un prestito come per Fazzini?)

Fabio Paratici sta riflettendo sulle mosse del mercato. Discorso sul rapporto costo/beneficio che la Fiorentina sta facendo anche per Solomon. Qualche dubbio fisico c’è per procedere col riscatto.