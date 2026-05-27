Il CorFio a Commisso: “Serve uno scatto per evitare l’anonimato della Fiorentina”

La Fiorentina ha chiuso la stagione con un deludente 15° posto e 42 punti in 38 giornate, uno dei peggiori risultati dell’era Rocco Commisso

Redazione VN 27 maggio 2026 (modifica il 27 maggio 2026 | 09:10)

La Fiorentina ha chiuso la stagione con un deludente 15° posto e 42 punti in 38 giornate, uno dei peggiori risultati dell’era Rocco Commisso. Pur avendo già fatto peggio a livello di punti nel 2020-21, i viola non erano mai scesi così in basso in classifica. Dal 2019 a oggi la Fiorentina ha raccolto complessivamente 374 punti, un rendimento che la colloca solo all’ottavo posto tra le squadre italiane, molto distante da club come Inter, Napoli, Milan, Juventus, Atalanta, Lazio e Roma.

I numeri mostrano anche un calo rispetto all’epoca della famiglia Diego Della Valle. Tra il 2004 e il 2019 la Fiorentina manteneva una media superiore ai 58 punti a stagione e un piazzamento vicino al settimo posto, mentre sotto Commisso la media è scesa a poco più di 53 punti e a una posizione tra il nono e il decimo posto. Nel frattempo il calcio italiano è cambiato profondamente: squadre come Atalanta e Bologna sono diventate protagoniste stabili nelle coppe europee, modificando gli equilibri tradizionali della Serie A.

In questo contesto, definito come una nuova “geografia liquida” del calcio, la Fiorentina deve ritrovare identità e competitività. Le gerarchie storiche si sono ridotte e club emergenti sono riusciti a crescere rapidamente grazie a progetti più moderni e organizzati. Per questo il 15° posto viene interpretato come un chiaro campanello d’allarme: la società viola dovrà reagire in fretta per evitare un ulteriore ridimensionamento e tornare a competere ad alti livelli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.