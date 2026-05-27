CorSport: “Paratici e i 32 prestiti, ne rimarranno in pochi. Dipende dal budget”

La Fiorentina vuole rivoluzionare gran parte della rosa, ma il mercato estivo rischia di complicare i piani. Il dirigente Fabio Paratici, atteso negli Stati Uniti a giugno per incontrare il proprietario Giuseppe Commisso, dovrà affrontare soprattutto il problema degli esuberi e dei tanti giocatori di rientro dai prestiti che al momento hanno poco mercato.

Sono infatti ben 27 i giocatori che potrebbero tornare a Firenze, tra cui Antonín Barák, Riccardo Sottil, Alessandro Bianco e M'Bala Nzola, tutti profili che sembrano fuori dal progetto tecnico. Anche alcuni acquisti del mercato invernale non hanno convinto: Daniele Rugani tornerà alla Juventus , mentre Giovanni Fabbian e Marco Brescianini rappresentano investimenti pesanti che non garantiscono però un ruolo centrale nel futuro della squadra.