La Fiorentina vuole rivoluzionare gran parte della rosa, ma il mercato estivo rischia di complicare i piani. Il dirigente Fabio Paratici, atteso negli Stati Uniti a giugno per incontrare il proprietario Giuseppe Commisso, dovrà affrontare soprattutto il problema degli esuberi e dei tanti giocatori di rientro dai prestiti che al momento hanno poco mercato.
Corriere dello Sport
CorSport: “Paratici e i 32 prestiti, ne rimarranno in pochi. Dipende dal budget”
Sono infatti ben 27 i giocatori che potrebbero tornare a Firenze, tra cui Antonín Barák, Riccardo Sottil, Alessandro Bianco e M'Bala Nzola, tutti profili che sembrano fuori dal progetto tecnico. Anche alcuni acquisti del mercato invernale non hanno convinto: Daniele Rugani tornerà alla Juventus , mentre Giovanni Fabbian e Marco Brescianini rappresentano investimenti pesanti che non garantiscono però un ruolo centrale nel futuro della squadra.
Restano poi i dubbi sugli esterni Jack Harrison e Manor Solomon: il primo dovrebbe partire, mentre il secondo potrebbe restare solo a condizioni economiche più favorevoli rispetto alle richieste del Tottenham. Le poche certezze della nuova Fiorentina sembrano essere David de Gea, Nicolò Fagioli, Fabiano Parisi, Cher Ndour e Pietro Comuzzo. Molto dipenderà anche dal budget che Commisso metterà a disposizione per costruire una squadra davvero competitiva. Lo scrive il CorSport.
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