Il mercato della Fiorentina sta entrando nel vivo. Del resto è di ieri anche la prima ufficialità del mercato estivo, il rinnovo di contratto del terzo portiere Lezzerini fino al 2028, mentre tra le prime potenziali partenze c’è quella di Dodò, esterno per il quale si è fatta viva la Roma e il cui rinnovo è rimasto una questione sospesa.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “La Fiorentina apre alla cessione di Dodò. Paratici vuole questa cifra”
Corriere Fiorentino
CorFio: “La Fiorentina apre alla cessione di Dodò. Paratici vuole questa cifra”
Tra le prime potenziali partenze c’è quella di Dodò, esterno per il quale si è fatta viva la Roma
Da parte dei viola c’è apertura alla cessione seppure a un cifra vicina ai 15 milioni, anticipo di quello che sarà un mercato estivo nel quale Paratici dovrà rientrare dalle tante spese dell’ultimo anno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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