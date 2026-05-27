CorFio: “La Fiorentina apre alla cessione di Dodò. Paratici vuole questa cifra”

Il mercato della Fiorentina sta entrando nel vivo. Del resto è di ieri anche la prima ufficialità del mercato estivo, il rinnovo di contratto del terzo portiere Lezzerini fino al 2028, mentre tra le prime potenziali partenze c’è quella di Dodò, esterno per il quale si è fatta viva la Roma e il cui rinnovo è rimasto una questione sospesa.