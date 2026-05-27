Gazzetta: “Rinnovato Lezzerini per un motivo. Ma cambia il futuro di Christensen”

L'intenzione dei viola sarebbe invece di cercare la soluzione giusta per far partire Christensen che è in uscita

La Fiorentina ha esercitato l'opzione per il rinnovo di Luca Lezzerini con un contratto prolungato fino al 30 giugno 2028. Tornato in viola un anno fa come terzo portiere, è un prodotto del vivaio e, al di là della sua affidabilità e del saper essere uomo spogliatoio, la sua permanenza può avere un effetto positivo anche per la compilazione della lista Serie A. L'intenzione dei viola sarebbe invece di cercare la soluzione giusta per far partire Christensen che è in uscita. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.