Gazzetta: “De Gea alti e bassi con la Fiorentina, ma è nel mirino della Juventus”

La Juventus cerca un nuovo portiere. L'ad Damien Comolli e Spalletti nei prossimi giorni decideranno se e fino a quando aspettare Alisson e dove virare in caso di nuova fumata nera. Tra le alternative in lista per il post Michele Di Gregorio resiste David De Gea.

Il portiere della Fiorentina è reduce da una stagione con alti e bassi e a novembre compirà 36 anni, però conosce il mestiere del portiere da top club grazie alle stagioni trascorse al Manchester United. Nel 2011 sir Alex Ferguson scelse l'ex Atletico Madrid per il dopo Edwin Van der Sar e alla fine lo spagnolo è rimasto a Old Trafford fino al 2023. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.